Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Mehmet Uğur Can (71) yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör meyilli yolda seyrederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Uğur Can, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Musabeyli'de traktör devrildi: 1 ölü
27.03.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : Kilis,yaşam haberleri,
613052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613052.aspx
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