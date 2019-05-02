Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doluya hazırlıksız yakalanan Mustafakemapaşalılar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Bir süre devam eden dolu yerini yağmura bıraktı. Tarlada mahsulü olan çiftçilerin ise dolu yağışından dolayı tedirgin oldukları öğrenildi.
Bursa’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
02.05.2019 - 09:51 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da mayıs ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,dolu,yağış,
621606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621606.aspx
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