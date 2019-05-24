Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-İzmir karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nail Yurtseven yönetimindeki otomobil, Murat K. yönetimindeki ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yurtseven, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yaralı sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu, sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.