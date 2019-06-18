Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Hatay’da orman yangını
18.06.2019 - 18:40 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Etiketler : Hatay,
631722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631722.aspx
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