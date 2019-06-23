Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Mehmet T. idaresindeki 23 HP 014 plakalı sepetli motosiklet sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilen motosiklette bulunan 5 kişi yaralandı. 
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 