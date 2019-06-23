Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Mehmet T. idaresindeki 23 HP 014 plakalı sepetli motosiklet sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilen motosiklette bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ’da sepetli motorsiklet devrildi: 5 yaralı
23.06.2019 - 19:51 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da sepetli motorsiklet devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Mehmet T. idaresindeki 23 HP 014 plakalı sepetli motosiklet sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilen motosiklette bulunan 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Elazığ,
632646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632646.aspx
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