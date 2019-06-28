Dün akşam saatlerinde Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan, otobüs bekleyen vatandaşların panik anları yaşamasına sebep oldu. Daha sonra çevredeki diğer vatandaşlar tarafından yakalanarak itfaiye ekiplerine haber verildi.
Yakalanan yılan itfaiye ekiplerine teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Terminalde yılan paniği
28.06.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’nin Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan vatandaşlara panik anları yaşattı.
Dün akşam saatlerinde Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan, otobüs bekleyen vatandaşların panik anları yaşamasına sebep oldu. Daha sonra çevredeki diğer vatandaşlar tarafından yakalanarak itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terminal,yılan,panik,story_,
633526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633526.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER