Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çıktı. Muzaffer Telli'ye ait binanın çatı katında çalışan ustalar demir kesim motoru ile tadilat yaparken çıkan kıvılcımlar çatıda yangına sebep oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.