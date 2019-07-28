Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 8 Ağustos'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatıldı. Buradaki trafik, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum Kavşağı-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Kahramanmaraş-Göksun yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İskilip-Çorum yolunun 20-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.