Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi plajında yakınları ile birlikte denize giren 3 yaşındaki Burak P., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan küçük Burak kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Burak’a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Küçük Burak’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
3 yaşındaki çocuk denizde ölümden döndü
29.07.2019 - 20:47 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak,deniz,3. ölüm,çocuk,
640405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640405.aspx
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