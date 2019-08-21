Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Enez ilçesi Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 47 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (28 erkek, 8 kadın, 13 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.