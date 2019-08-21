Edinilen bilgiye göre, Enez ilçesi Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 47 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (28 erkek, 8 kadın, 13 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
21.08.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : Edirne,düzensiz göçmen,
645191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645191.aspx
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