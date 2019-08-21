Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, sokaklar ve caddelerden akan sular nedeniyle, bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine tahliye çalışması yaptı.
Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu
21.08.2019 - 21:09 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 21:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çorum,şiddetli,sağanak,
645319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645319.aspx
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