Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları helikopterle yürüttükleri çalışmalarda, Madra Çayı açıklarındaki bir lastik botta yabancı uyruklular olduğunu tespit etti. Durdurulan botta 39'u Suriye, 3'ü Filistin, 3'ü Yemen uyruklu 45 göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana ve 1'i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.