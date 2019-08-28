Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’de ikamet eden 55 yaşındaki Mervan Muhammed Aga, torunu 10 yaşındaki Khalil Halil’i yanına alarak Boğazköy barajına balık tutmaya gitti. Dede torun balık tutarken, küçük tuvaletini yapan torun Khalil, baraj suyunda ellerini yıkamak istedi. Suya eğilirken dengesini kaybeden küçük çocuk kafa üstü baraja düştü. Dede Mervan Muhammed Aga, torununu kurtarmak için suya atlasa da, küçük çocuk suyun derinliklerinde gözden kayboldu.

Dedenin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramadan sonuç alınamayınca durum AFAD ve deniz polisine bildirildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için baraja daldı. Çocuğun cesedine kısa sürede ulaşılarak sudan çıkarıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Dede Mervan Muhammed Aga ve olayı öğrenerek gelen yakınları göz yaşlarına boğuldu.