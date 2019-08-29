Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Şahin Mahallesi yolu üzeri Hasköy ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin istikametine seyreden Mustafa Gür (19) yönetimindeki 59 ZK 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Gür, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.