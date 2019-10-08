Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liseli öğrencilerinin; 21.yüzyıl becerilerini öğrenerek ve bu beceriler ışığında girişimcilik eğitimi alarak projelerinin desteklenmesini sağlayacak olan “Bir Meslek Olarak Girişimcilik Projesi”, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi'nin iş birliği ile imzalanan protokolle hayata geçirildi. Proje kapsamında İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya; üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ve şube müdürleri katıldı.

Pilot okulda girişimcilik atölyesi kurulacak

Lise öğrencilerinin meslek seçimlerini daha bilinçli olarak yapmalarını ve daha lise çağındayken kendilerine bir ön gelecek kurmalarını amaçlayan proje ile Esenyurt'ta devlet liselerinde öğrenim gören bütün lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi verilecek ve bir pilot okul seçilerek o okulda bir girişimcilik atölyesi kurulacak.

“Bütün bölümlerinde girişimcilik dersini veren tek üniversiteyiz”

Projenin Esenyurt için çok önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, “Projemiz bölgemiz için çok önemli ve üniversite olarak buna öncülük ediyoruz. Bütün bölümleriyle şu anda girişimcilik dersini veren tek üniversite biziz. Dolayısıyla bunu kendi bölgemizde de uygulama çabasındayız. Yani biz üniversiteyi kalıbından çıkartıp, daha da tabana yayıyoruz. Üniversitemizde çeşitli kademelerde de bu tarz projeler geliştirdik. Şimdi ise bunu daha da tabana indirip, liselere yayıyoruz. Proje kapsamında eğitim alan lise öğrencileri okulu bitirdiği zaman kendi işini kurabilecek niteliğe sahip olabilecek. Böylece katma değeri yüksek iş olanakları doğacak. Bu oluşum ayrıca yenilikleri de beraberinde getirecek” dedi.

“Akademisyenlerimizle birlikte liselileri kucaklayacağız” diyen Prof. Dr. Apak, “Çalışmalarımız lise seviyesine kadar iniyor. Onlarla birlikte çalışma ortamı oluşturacağız. Proje birimimizle üniversite-sanayi çözüm ortaklığı yapmaktayız. Eğitim kuruluşları ve sanayicilere kadar uzanan bir ağımız var. Üniversitelerin bunların hepsiyle işbirliği yapıp, iş olanakları sağlayan bir yapıya sahip olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bütün üniversite camiamız ve öğrencilerimizle bu işin içindeyiz” diye konuştu.

“Lise öğrencilerinde girişimcilik kültürünü oluşturacağız”

Belirledikleri pilot okulda girişimcilik atölyesi kuracaklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, “Esenyurt, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Aynı zamanda sanayinin yoğun olduğu bir bölge ve üniversitenin olduğu nadir ilçelerden biri. Biz bunu avantaja çevirmek istedik. Özellikle lise öğrencilerinde girişimcilik kültürünü oluşturup, üniversitede devam etmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda bir pilot okulumuzda girişimcilik atölyesi oluşturacağız ve bu atölyede girişimcilerimizi eğitime tabi tutacağız. Üniversite hocalarımızla gençleri bir araya getirip, tecrübe paylaşımı yapacağız. İlçe Milli Eğitim'le üniversitedeki hocalarımızla ortak oluşturduğumuz bir proje ekibimiz var. Bu hocalarımızla birlikte projeleri değerlendireceğiz. İçlerinde kayda değer olan projeleri değerlendireceğiz. Böylece ülkemizin gelişmesine bu manada katkı sunacağız ” diye konuştu.

20 haftalık eğitim verilecek

Üniversite bünyesinde bir yıldır girişimcilik faaliyetleri sürdürdüklerini kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Vesile Küçük, proje hakkında bilgi verdi. Küçük, “Birimimizde üniversite öğrencilerimize girişimcilik eğitimleri vermekteyiz. Ancak üniversite öncesinde lise çağındaki öğrencilerle de bu çalışmaları gerçekleştirmek için bu projenin ilk adımlarını attık. Bizler burada verdiğimiz girişimcilik eğitimlerini lise düzeyindeki öğrencilerimize aktarabilmek, girişimciliği bir kültür ve meslek olarak görmelerini sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda onlara uygulamalı olarak eğitimler vereceğiz. Projemiz, İlçe Milli Eğitim sınırları içerisindeki devlet liselerinde bulunan 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize akademisyenlerimiz tarafından girişimcilik eğitimi verilmesini sağlıyor. Bu eğitimler 20 haftalık bir proje başlangıcı. Ancak bu süreç lise sayımıza bağlı olarak değişebilir. Hedefimiz, lise öğrencilerinin aldıkları eğitimlerle çevredeki sorunları, problemleri görmelerini ve gördükleri problemler karşısında çözüm üretmelerini ve bu çözümü bir iş modeli haline getirip, sürdürülebilir bir proje haline getirmelerini sağlamaktır” dedi.

Cihan Buğdaycı: “Liseli öğrencileri ulusal ve uluslararası sahaya hazırlayacağız”

Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve 2018 yılında ‘Genç Girişimcilik' ödülünü alan Cihan Buğdaycı, liseli öğrencilerin girişimcilik eğitimlerinde bulunacağını söyledi. Buğdaycı, projeyle birlikte hedeflerini şu ifadelerle sıraladı:

“Bu süreçteki hedefimiz, liseli öğrencilerin üniversiteye gitmeden önce girişimcilik eğitimi almalarını ve üniversiteye geldikleri zaman üzerinde ilerlemek istedikleri meslek gurubunun daha üniversiteye gitmeden farkına varabilmelerini sağlamaktır. Yenilikçi çalışmalar yapmak, uluslararası sahaya çıkmak ve ülkemize katma değer katmak istiyorsak girişimciliği tercih etmemiz lazım. Nitekim bunu bilimsel kaynaklar çerçevesinde yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Bizler bu projeyle liseli öğrencilerini ulusal ve uluslararası sahaya hazırlayacağız.”