Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 4 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da FETÖ operasyonu! 2 kişi tutuklandı
10.11.2019 - 10:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,FETÖ,gözaltı,
661655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661655.aspx
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