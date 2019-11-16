Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Pendik'te silahlı saldırı
16.11.2019 - 10:55 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pendik,silahlı saldırı,
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