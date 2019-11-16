Başkentte Gölbaşı ilçesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ne bağlı ekipler Ankara’ya giriş yapan bir minibüste 68 düzensiz göçmen olduğu istihbaratını aldı. Gelen bilgiyi değerlendiren polis ekipleri Gölbaşı’nda Sanayi Uygulama Noktası’nda içerisinde düzensiz göçmen dolu aracı durdurdu. Uygulamada 68 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 4 kişi de göz altına alınarak emniyete götürüldü. Emniyet işlemlerinin ardından 4 zanlı adli mercilere sevk edildi.
Ankara’da 68 düzensiz göçmen yakalandı
16.11.2019 - 14:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,düzensiz göçmen,
662978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662978.aspx
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