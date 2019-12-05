Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı
05.12.2019 - 19:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Kocaeli,
666903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666903.aspx
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