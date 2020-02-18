Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık “Patara’daki fener dünyadaki ilk deniz feneri değil. İlk fener, İskenderiye Feneri. Patara’daki fener ise kendi orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek olan tek fener. Fenerin yapımında kullanılan bütün taşlar gün yüzüne çıkarıldı ve numaralandırıldı. Bu fener, ülkemiz üzerine önemli bir ışık düşürecektir. Tamamlandıktan sonra çok sayıda turisti çekebilecek kapasiteye sahip” dedi. İspanya’da Atlas Okyanusu’nun kenarında bir deniz feneri olduğunu ama bunun 17. ve 18. yüzyıllarda iki defa restorasyon geçirdiği için orijinalitesini kaybettiğini belirten Işık ”O feneri bile yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. Patara feneri iyi bir tanıtımla bu fenerin önüne geçecektir” diye konuştu.