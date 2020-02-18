Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'da, 2018 yılında mide şikayetiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürüyordu.



İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Devlet Hastanesinde müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan

büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.



Ayvalı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek