Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 FZ 650 plakalı AFAD aracı, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Yaralanan 3 AFAD görevlisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD görevlilerinin deprem bölgesindeki destek çalışmaları kapsamında Osmaniye'den geldikleri öğrenildi.