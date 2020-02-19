Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 FZ 650 plakalı AFAD aracı, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Yaralanan 3 AFAD görevlisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD görevlilerinin deprem bölgesindeki destek çalışmaları kapsamında Osmaniye'den geldikleri öğrenildi.
AFAD aracı ağaca çarptı: 3 yaralı
19.02.2020 - 10:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da AFAD aracı ağaca çarptı: 3 yaralı ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracının ağaca çarpması sonucu 3 görevli yaralandı.
Etiketler : Elazığ,
682424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682424.aspx
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