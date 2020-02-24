Edinilen bilgiye göre, olay, İstanbul'da yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi alan liseli kızın ailesi üzüntüye boğuldu. Genç kızın cenazesi İstanbul'dan karayolu ile memleketi Zonguldak'a getirildi. Merkeze bağlı Ayvatlar köyünde öğle namazını müteakiben toprağa verildi.
Kalp krizinden ölen 16 yaşındaki Merve, defnedildi
24.02.2020 - 17:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
16 yaşındaki Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Duran, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kalp krizi,merve duran,
683672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683672.aspx
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