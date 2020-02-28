Suriye'nin Halep kentinde halk, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından bir araya gelerek TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Kent meydanında toplanan halk, Türkiye ve Suriye bayrakları açarak, Esad rejimi aleyhine sloganlar attı. Gösterilerde İdlib'deki şehitler için Türk halkına başsağlığı dilendi.
Halep halkından TSK'ya destek gösterisi
28.02.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentinde halk, Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halep halkından Türk askerine destek gösterisi,
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