Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.29'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.
Elazığ Sivrice'de 4,6 büyüklüğünde deprem
29.02.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kent genelince şiddetli hissedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,elazığ,
684848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684848.aspx
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