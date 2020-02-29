Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.29'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.