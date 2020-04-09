Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakam Özdemir Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Akşam saatlerinden bu yana yaşanmakta olan ve merkez üsleri ilçemiz Gafarlı, Akdam, Akçataş, Küçükçınar, Höyük köylerimiz olan depremlerde ilçe merkezimiz, beldemiz ve köylerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir.Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi. Öte yandan AFAD verilerine göre son 1 ay içerisinde Merkez üssü Sumbas ve köyleri olan en şiddetlisi 4.1 büyüklüğünde 150’ye yakın deprem meydana geldi. Yaşanan bu doğa olayının deprem fırtınası olduğu tahmin ediliyor.

