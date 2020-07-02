Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Eynegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Yiğit (60) traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Hikmet Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
02.07.2020 - 16:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Eynegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Yiğit (60) traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Hikmet Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,traktör kazası,
715158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715158.aspx
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