Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Eynegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Yiğit (60) traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Hikmet Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.