Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Bezihane köyündeki dedesine 15 Haziran 2018'de bayram ziyaretine giden ve ortadan kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leylâ Aydemir'in ölümüne ilişkin dava dün görüldü. Yedi sanık dördüncü defa hâkim karşısına çıktı. Şahıslar, çocuğun aile kararıyla öldürüldüğü iddialarını yalanladı. Tek tutuklu sanık olan amca Yusuf Aydemir “Leylâ’nın babası yani ağabeyim Nihat Aydemir ile aramda miras davası yok. Olay günü evlerinden çıktığımda, arkamdan Leylâ da çıktı. Başka bir evin önüne gitti. Kaybolacağını bilsem peşinden giderdim. O benin ciğerim. Suçsuzum. Gerçek katil bulunsun” diye konuştu. Baba Nihat Aydemir’in kuzeni Mehmet Ali Aydemir ise “Ben hayatım boyunca Leylâ’yı görmedim. İsmini, kaybolunca öğrendim” dedi. Yusuf Aydemir’in tutukluluk hâlinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 2 Ekim’e erteledi. Merve Gökbakan - Ramazan Demir İHA