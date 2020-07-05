Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Yörükali Mahallesi Hasaki Dereler mevkisinde meydana geldi. Yörükali'deki evinden elektrikli bisikletine binerek ayrılan 70 yaşındaki Feride Ş. 12, 7 ve 5 yaşlarındaki 3 torununu da bisiklete bindirip birlikte tarlaya götürmek istedi. Tarlanın bulunduğu bölgede 2 bölmeli elektrikli bisikleti yol kenarına park etmek isteyen yaşlı kadın bisikleti kaydırınca 3 torunu ve bisiklet ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Yaralanan Feride nine ve 3 torunu olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.