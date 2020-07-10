Köpekler tarafından burnu koparılan çocuk, babası Rıdvan Çelik tarafından kurtarıldı. Bünyamin’in burnu, sinirleri zarar gördüğü için yerine dikilemedi. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten Rıdvan Çelik “Geceleri ağlayarak uyanıyor, ‘Burnumu yapıştırdılar mı?’ diye soruyor. Doktorlar iğneyle sakinleştiriyor. Evladım aynaya küs yaşamasın. Yetkililer yardım etsin ve estetik ameliyatı olsun” dedi.
Köpekler burnunu kopardı
10.07.2020 - 03:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı Patnos’a bağlı Derecik köyünde ikamet eden 7 yaşındaki Bünyamin Çelik, 28 Haziran Pazar günü evlerinin kapısının önünde oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Etiketler : köpek saldırısı,
716924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716924.aspx
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