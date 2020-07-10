Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köpekler tarafından burnu koparılan çocuk, babası Rıdvan Çelik tarafından kurtarıldı. Bünyamin’in burnu, sinirleri zarar gördüğü için yerine dikilemedi. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten Rıdvan Çelik “Geceleri ağlayarak uyanıyor, ‘Burnumu yapıştırdılar mı?’ diye soruyor. Doktorlar iğneyle sakinleştiriyor. Evladım aynaya küs yaşamasın. Yetkililer yardım etsin ve estetik ameliyatı olsun” dedi.