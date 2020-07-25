Elfida Gündüz, yaşama azmi ile hatırlanacak. 2007 yılında ayakları kapalı olarak hayata başlayan Elfida’nın, epidermolizis bülloza sebebiyle derisi kemikleri kadar hızlı büyüyemedi, iç organlarında da kanamalar oluştu. Evde eğitim almaya başlayan Elfida, kısa süre içinde okumayı söktü. Örgün eğitim için Çiğli Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt olan Elfida, yıl sonunda takdir belgesi almayı başardı. Elfida, bununla da yetinmeyerek bir tiyatro kursuna yazıldı ve sahneye çıktı. Sanatçı Halûk Levent, acı haberi aldığında büyük üzüntü yaşadığını belirterek “Ona gitarımla moral vermek için şarkılar söylemiştim ama olmadı. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Geride yaşama azmini bıraktı
25.07.2020 - 02:23 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Kelebek hastalığı” olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 13 yaşındaki Elfida Gündüz, 10 gün önce taburcu edildikten sonra, tedavisini sürdürdüğü Çiğli’deki evinde hayatını kaybetti.
Etiketler : elfida gündüz,kelebek hastalığı,
720501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720501.aspx
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