Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Çarşamba günü gerçekleşen düğün etkinliği sonrasında bazı davetlilerde koronavirüs belirtileri görüldü. Yapılan testler sonrasında 4 kişide Covid-19 tespit edilirken harekete geçen filyasyon ekipleri aralarında Almanya’dan gelen vatandaşların da olduğu yakın temaslı kişilere izolasyon uygulanmasını sağladı.

Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşlardan birisinin oğlunun bugün düzenlenecek nişan töreninin iptal edildiği, aynı şekilde izole altında olan bir vatandaşın ise şehir dışında oğlu için düzenlenecek nişan törenini iptal ettirdiği öğrenildi.