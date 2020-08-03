Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, iki uçak, 82 arazöz, 13 su tankeri, 11 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale edildi. Yangında 10 ev kül oldu, 16’sı son anda kurtarıldı. Evi yanan Ahmetli ilçesi Hacıköseli Mahallesi'ndeki 67 yaşındaki Ayşe Şanlı'nın Kurban Bayramı'ndan önce tadilat yaptırarak yeni eşyalar aldığı öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken Manisa Valiliği “Can kaybı yok. Olayla ilgili kriz masası oluşturulmuştur” açıklamasında bulundu. Bu arada bölgede bulunan Jandarma ekipleri, ormanlık alanda boyları 120 ila 300 santimetre arasında değişen 480 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ayrıca Bursa Nilüfer’e bağlı Başköy Mahallesi yakınındaki makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı, bir çiftlikte 20’den fazla küçükbaş telef oldu. İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Kahramanmaraş’ta piknikçilerin uğrak yeri olan Onikişubat ilçesi Fırnız ve Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiindeki ormanlık bölgedeki yangın sonrası 10 hektarlık alan zarar gördü.