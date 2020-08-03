Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Göktepe Mahallesi Mervealtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizde hareketsiz duran çocuğu gören vatandaşlar kendisini dışarı çıkartıp plajda görevli cankurtaranlara haber verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi Plajı’nda görevli cankurtaranlar 112 sağlık ekiplerine haber verirken, boğulan çocuğa suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri boğulan çocuğa ilk müdahalesini plajda yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye getirdi. İsmi henüz belirlenemeyen çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.