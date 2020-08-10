İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 29 adresin karantina alınmasına karar verdi.
Adıyaman merkez Kayalık, Malazgirt, Bahçelievler, Yeni, Cumhuriyet, Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Karapınar, Mehmet Akif, Turgut Reis mahallelerinde ki 29 adreste karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman’da 29 adres karantina altına alındı
10.08.2020 - 14:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da koronavirüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle 29 adres karantina altına alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 29 adresin karantina alınmasına karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,karantina,koronavirüs,
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