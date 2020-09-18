Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğumdan sonraki tetkiklerde bebeğin solunum sıkıntısı yaşadığını belirleyen doktorlar, tedavi için sevk edilmesine karar verdi. Şehirdeki çocuk yoğun bakım ünitelerindeki doluluk sebebiyle çevre şehirlerde araştırma yapan ekipler, Batman'daki bir hastanede yer buldu. Bebeğin sevkinin kara yoluyla mümkün olmayacağını belirtilmesi üzerine Van Valiliği ve Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı devreye girdi. Sevk amacıyla görevlendirilen personel “Skorsky” tipi helikopterle kısa sürede bebek ve annesini Batman'a götürdü. Tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.