Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtilen Valilikten açıklamasında ,"Tunceli genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi.