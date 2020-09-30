Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 25. kilometresi Sapmaz Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine ters yoldan seyreden Avni O. (69) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı traktör sürücüsünü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken yapılan müdahalelerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.