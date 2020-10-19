Nazilli’ye bağlı Sevindikli Mahallesi'nde 11 Ekim tarihinde Orhan Öztürk (57), sahte alkol sebebiyle hayatını kaybetmişti. Birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Özden (62) ise Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşama tutunmaya çalışıyordu. Alınan bilgiye göre Özden’in öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.