Nazilli’ye bağlı Sevindikli Mahallesi'nde 11 Ekim tarihinde Orhan Öztürk (57), sahte alkol sebebiyle hayatını kaybetmişti. Birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Özden (62) ise Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşama tutunmaya çalışıyordu. Alınan bilgiye göre Özden’in öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sahte alkolden tedavi görüyordu, hayatını kaybetti
19.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Osman Özden hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,nazilli,ölüm,sahte alkol,
740087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740087.aspx
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