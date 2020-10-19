Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 792 kişiye 712 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 71 kişiye ise 27 bin 832 TL para cezası kesildi. Böylelikle bir haftada toplamda 863 kişiye 740 bin 632 TL para cezası uygulandı.
Maske ve sosyal mesafe ihlaline 740 bin 632 TL ceza
19.10.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 863 vatandaşa 740 bin 632 TL ceza kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,koronavirüs,maske,mesafe,
740107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740107.aspx
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