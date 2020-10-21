Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzünden yaralanan ve yanık tedavisi gören Atay, üretici firma hakkında tazminat davası açtı. Avukatı Kübra Oktay aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi Hâkimliğine iletilen dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: Özlem Atay reklam oyuncusu; hem yüzündeki yanıklar hem de psikolojisinden dolayı çalışamayacak durumda. Bu sebeplerden ötürü iş göremezlik raporu aldı. Taburcu olduktan sonra özel bir hastanede lazer tedavisine başladı. Aynı zamanda psikolojik tedavi de görüyor. Olayın ardından üretici firma ile görüştük ancak olumlu bir cevap alamadık. Firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 1,5 milyon lira tazminat talep ediyoruz.