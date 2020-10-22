İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki bir eve yaptıkları operasyonda, doğal hayatı Kuzey Afrika olduğu ifade edilen 5 Mısır yılanını ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Başkentte kaçakçılık operasyonunda Mısır yılanları ele geçirildi
22.10.2020 - 13:53 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da polis, Yenimahalle'de bir eve düzenlenen operasyonda 5 Mısır yılanı buldu.
Kaynak: AA
Etiketler : ankara,başkent,mısır yılanı,
740853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740853.aspx
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