Edinilen bilgiye göre Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında meydana geldi. Kazada M.E. idaresindeki işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan 26 işçi yaralandı. Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İşçi servisi devrildi 26 yaralı
24.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde işçi servisi devrildi 26 işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,suşehri,trafik kazası,yaralı,
741341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741341.aspx
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