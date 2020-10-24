Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında meydana geldi. Kazada M.E. idaresindeki işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan 26 işçi yaralandı. Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.