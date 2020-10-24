Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı yolundan Konya istikametine gitmek için hastane kavşağından geçmek isteyen Hakan A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Tuncay Ş. idaresindeki tırın dorsenin tekerine ardından da yol kenarından yol almak için duran yolcu otobüsüne çarptı. Kazada şans eseri ölün ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

