Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesi Yörücekler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak yola savrulurken, aynı araçta bulunan 1 kişi ve diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı ise ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.