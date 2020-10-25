Kaza, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesi Yörücekler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak yola savrulurken, aynı araçta bulunan 1 kişi ve diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı ise ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
25.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,orhaneli,trafik kazası,
741601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741601.aspx
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