Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen E.G. ve O.G. isimli şahıslara ait adreste arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 345 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, O.G. ve E.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen B.E. de gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. O.G. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

