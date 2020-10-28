Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Covid-19 denetimleri yapıldı.



Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da kontrol etti.

Topkapı-Taksim hattında sefer yapan 34 RR 5581 plakalı Özel Halk Otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Ahmet K.'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.



Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.





Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet K.'yı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.



Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.





Hakkında "yakalama" kararı bulunan otobüs şoförüne işlem yapıldı

Uygulama kapsamında durdurulan Bahçeşehir-Taksim hattında sefer yapan 34 HS 7944 plakalı Özel Halk Otobüsünün şoförü Selahattin A.'nın, Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "basit yaralama" suçundan hakkında "yakalama" kararı olduğu tespit edildi.





Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen trafik ekipleri, işlemlerin yapılması için Selahattin A.'yı asayiş ekiplerine teslim etti.



Özel Halk Otobüsü, başka bir şoföre teslim edildi.