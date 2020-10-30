Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgının başından bu yana vak'a ve yatan hasta sayısı konusunda en yüksek seviyelerin gördülüğünü açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, Sakaryalı vatandaşlara maske, mesafe uyarısı yaparken zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği ve misafirlere ara verilmesi gerektiği konusunda uyardı. Kaldırım yaptığı açıklamada, “Kıymetli Sakaryalılar. Maalesef vak'a ve yatan hasta sayısında salgının başladığı günden itibaren en yüksek seviyedeyiz. Maskesiz sokağa çıkmayalım. Temizlik, mesafeye dikkat edelim. Kalabalıktan uzak duralım. Misafirliklere ara verelim ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" ifadelerine yer verdi. Yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.