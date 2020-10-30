Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen ve öğle saatlerinde yaşanan deprem Eskişehir’i de salladı. Saat 14.53 civarında kenti sallanan deprem vatandaşları tedirgin yaparken, binalarda bulunan birçok insan sokağa döktü.

Son dakika deprem... İzmir'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika deprem...Ege'de deprem meydana geldi. Birçok ilde paniğe yol açan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünün 6,6 şiddetinde olduğunu duyurdu.