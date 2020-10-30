Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

4 kişi hayatını kaybetti

AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."

"Enkazdan 70 kişi kurtarıldı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Köşger şu açıklamalarda bulundu:

"İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda."

AFAD: Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalı

AFAD açıklamasında Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da havadan tarama çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.

Deprem sonrasında, tüm bakanlık ve il afet ve acil durum yönetim merkezlerinin teyakkuza geçirildiği ifade edilen açıklamada, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak il AFAD müdürlükleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunduğu, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği vurgulandı.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderildi

AFAD "Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir. Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir."